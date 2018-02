Petrobras inicia produção de gás na Bahia nos próximos dias A Petrobras colocará em operação, nos próximos dias, o campo de Manati (BA), que produzirá seis milhões de metros cúbicos de gás por dia e praticamente dobrará a produção no Estado - hoje na casa dos cinco milhões de metros cúbicos diários. A informação é do diretor de Gás e Energia da estatal, Ildo Sauer. A capacidade máxima do campo só deve ser atingida entre o final deste ano e o início de 2007, segundo técnicos da estatal. A produção de Manati é de fundamental importância para todo o Nordeste, especialmente porque viabiliza a operação da Termobahia, uma das usinas termelétricas que pode disponibilizar energia mais barata. Localizado na Bacia de Camamu, no sul do Estado, o campo de Manati possui reservas de gás estimadas em 24 bilhões de metros cúbicos. O empreendimento, do consórcio formado pela Petrobras e Queiroz Galvão, recebeu investimentos de R$ 1 bilhão. A partir de 2009, quando estiver concluída a malha Nordeste de gasodutos previstos pela Petrobras, o gás de Manati também será levado para outros Estados limítrofes da Bahia, como Alagoas e Pernambuco.