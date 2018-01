Petrobras inicia produção em seu maior campo nos EUA A Petrobras iniciou ontem a produção do primeiro poço do campo Cottonwood, localizado na parte norte-americana do Golfo do México. O poço terá vazão inicial de 1,1 milhão de metros cúbicos por dia de gás e 4 mil barris por dia de petróleo leve (condensado). O segundo poço na região deve começar a produzir ainda este mês, ampliando a produção do campo para 2 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Os dois poços juntos terão capacidade para produzir 20 mil barris por dia de óleo equivalente. Cottonwood será o maior campo em produção da unidade de Negócios da Petrobras nos Estados Unidos, elevando a produção da unidade dos atuais 5.500 barris de óleo equivalente por dia para mais de 25 mil barris de óleo equivalente por dia. Cottonwood marca o retorno da Petrobras como operadora de campos em produção no Golfo do México.