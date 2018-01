Petrobras investirá R$ 2 bi em plano de dutos em SP A Petrobras vai investir R$ 2 bilhões no plano diretor de dutos em São Paulo, afirmou hoje o diretor de Abastecimento da estatal petrolífera, Paulo Roberto Costa. O projeto irá realocar a malha existente hoje para locais com baixa densidade populacional. Serão desativados 280 quilômetros e construídos outros 500 quilômetros. O terminal de Guararema será ampliado, enquanto a unidade de São Caetano do Sul será desativada. A Petrobras também construirá um novo terminal de abastecimento e distribuição em Mauá. "Estamos vendo São Paulo no horizonte de 2020, levando em conta crescimento populacional e o consumo de derivados", disse Costa. Segundo o executivo, a parte de engenharia do projeto está em fase de conclusão. A empresa iniciará agora os estudos ambientais, visando o licenciamento do empreendimento. O projeto foi apresentado hoje à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Já o processo de licitação para a compra dos equipamentos ocorrerá entre o final de 2007 e o início de 2008. "O índice de nacionalização será de 90%", afirmou Costa. As obras do projeto terão início no segundo semestre de 2008, com previsão de conclusão em dois anos. A expectativa da Petrobras é que a nova malha permita o maior suprimento e o melhor escoamento da produção das refinarias, de modo a atender o crescimento do mercado de combustíveis. O plano diretor de dutos faz parte do plano estratégico da Petrobras de 2007/2011. Apenas para São Paulo, a empresa destinará US$ 10 bilhões neste período.