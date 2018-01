Petrobras investirá US$ 470 mi no Mar Cáspio, segundo rede iraniana A Petrobras vai assinar um contrato de US$ 470 milhões com o Irã para desenvolver projetos em reservas de petróleo no Mar Cáspio, segundo o website da Shana, a rede de informações do Ministério de Energia do Irã. A companhia brasileira vai perfurar três poços nos blocos 6 e 29 no setor iraniano do Mar Cáspio, de acordo com as declarações do diretor de exploração da Companhia Nacional de Petróleo do Irã, Seyed Mahmoud Mohades, citado pela Shana. Procurada pela Dow Jones, a Petrobras não confirmou a informação imediatamente. Em janeiro, a companhia brasileira disse que estava negociando com o Irã para se tornar provedora de serviços no Mar Cáspio. A estatal iraniana, por sua vez, mostrou interesse em uma cooperação com a Petrobras, dado o melhor expertise da empresa brasileira em perfurações de poços profundos e muito profundos. O Irã tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de gás. Mas o desentendimento do País com os EUA e seus aliados sobre um república nuclear islâmica e a retórica anti-Ocidente do presidente Mahmoud Ahmadinejad aumentaram o nervosismo de investidores estrangeiros. A Petrobras vai perfurar os poços no Mar Cáspio sem ter participação nos campos, mas terá parte da receita com a venda do que for explorado, numa espécie de contrato de recompra, disse Mohades. Estes contratos permitem que companhias de petróleo recuperem seus investimentos por meio da venda de petróleo e gás por vários anos. Recentemente, o Irã revisou os termos de contratos de recompra para permitir que companhias fiquem envolvidas em projetos de energia por até 20 anos. A Petrobras e o grupo espanhol Repsol YPF também venceram uma disputa para exploração no bloco Tosan, no Golfo Pérsico. Juntas, as duas companhias perfurarão quatro poços exploratórios, segundo a Shana. As informações são da Dow Jones.