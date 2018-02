Petrobras irá elevar produção nos EUA em 2007 A Petrobras espera acrescentar até 24 mil barris diários de petróleo equivalente, ou BOE, à nascente produção de petróleo e gás nos EUA, afirmou o presidente da Petrobras America, Renato Tadeu Bertani. A nova produção virá das águas profundas do campo de Cottonwood, no bloco de Garden Banks, situado na parte norte-americana do Golfo do México. A Petrobras quer iniciar a produção de gás natural e condensado no campo no início de 2007, disse Bertani. Ele falou nos intervalos da conferência Rio Oil & Gas, que teve início ontem e prossegue até quinta-feira. A companhia brasileira, que tem 80% de participação em Cottonwood, estima que o campo produzirá, inicialmente, entre 20 mil b/d de BOE e 30 mil b/d. A companhia norte-americana Mariner é dona dos outros 20% do bloco, o que reduz a produção inicial máxima da Petrobras para 24 mil b/d. As informações são da Dow Jones.