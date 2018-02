Petrobras irá exportar óleo combustível para termelétrica no Chipre A Petrobras venceu concorrência internacional para exportar óleo combustível que abastecerá uma termelétrica no Chipre. A informação foi dada hoje pelo diretor de Abastecimento e Refino da Petrobras, Paulo Roberto Costa, minutos antes da abertura da Rio Oil & Gas Expo and Conference, que acontece até a próxima quinta-feira no Rio. Segundo ele, o contrato prevê o fornecimento de 550 mil toneladas de óleo combustível com apenas 1% de enxofre. O executivo lembrou que, apesar de a estatal já exportar o produto, é a primeira vez que vence uma concorrência deste porte para atendimento de uma termelétrica na Europa. Ele, no entanto, não revelou o valor da transação. O diretor comentou que a prioridade da companhia é investir no refino no Brasil - segmento para o qual devem ser destinados US$ 13 bilhões até 2010 -, tanto no melhor aproveitamento das unidades já instaladas como na construção de duas novas refinarias. Segundo ele, entretanto, priorizar os investimentos em território nacional não significa deixar de investir no exterior. "A Petrobras estuda a possibilidade de investir em novas unidades fora do Brasil e está avaliando oportunidades nos Estados Unidos - onde já possui uma refinaria - na Ásia e na Europa", afirmou. Costa informou ainda que, ao contrário de notícias que têm sido veiculadas, o estudo de aquisição de uma refinaria na Ásia está em aberto e a estatal avalia unidades não somente no Japão, mas também na China e na Indonésia.