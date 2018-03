Petrobras lança concorrência para contratação de publicidade A Petrobras lançou hoje concorrência pública para contratação de três agências que irão prestar serviços de publicidade. A companhia vai destinar este ano o valor de R$ 250 milhões para a área, que será dividido entre as três agências vencedoras. Segundo nota enviada à imprensa, o contrato terá duração de dois anos e poderá ser renovado por igual período. A modalidade da concorrência será a de melhor técnica, onde se considera também o preço apresentado. A comissão será formada exclusivamente por profissionais da Petrobras. De acordo com a nota da estatal, a principal inovação desta seleção será o fato da análise técnica das propostas acontecer sem que a comissão conheça os proponentes. Para que isso aconteça, ao adquirir o edital, os proponentes receberão os envelopes onde deverão colocar suas propostas e documentação, separadamente. A entrega destas propostas será realizada no dia 5 de fevereiro. A expectativa da companhia é que o resultado seja conhecido em março. Poderá participar da concorrência qualquer agência de publicidade que apresente a documentação legal e que cumpra os requisitos do edital, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União e também pode ser consultado no site da Petrobras.