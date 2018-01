Petrobras mantém meta de produção em 2007, mesmo com atrasos O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, afirmou hoje que a empresa mantém a meta de produção para 2007, apesar dos atrasos verificados em algumas plataformas este ano. A empresa prevê produzir uma média de 1,979 milhão de barris por dia no ano que vem e, segundo informações da área de exploração e produção, a meta será atingida graças à antecipação, em seis meses, do início das operações da plataforma Cidade de Vitória, que começa a produzir em maio. A unidade tem capacidade para 100 mil barris por dia e será instalada no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo. Este ano, a Petrobras teve dificuldades para manter a previsão de crescimento da produção na plataforma P-50, do campo de Albacora Leste, e atrasou a entrada da P-34, de Jubarte. Por isso, a meta de produção de 2006 foi reduzida, ainda em julho, de 1,91 para 1,88 milhão de barris por dia. Mas mesmo o número revisto não será atingido: a expectativa é que a média fique em 96% desse volume. A P-34, com capacidade total de 60 mil barris por dia, deve ser ligada no final de novembro. Em teleconferência com analistas, Barbassa informou que mais uma unidade, batizada de Cidade do Rio de Janeiro, entra em produção no fim de dezembro, no campo de Espadarte, Bacia de Campos, com capacidade para 100 mil barris por dia.