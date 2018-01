Petrobras não terá de abrir mão de reservas na Bolívia O gerente de Relações com Investidores da Petrobras, Paulo Maurício Campos, afirmou hoje, em chat com investidores, que o contrato assinado com a Bolívia não prevê que a Petrobras abra mão de suas reservas no país. Segundo ele, o volume de reservas da Petrobras na Bolívia representa 2,7% de seu total, estimado hoje em 11,8 bilhões de barris de óleo equivalente. A dúvida quanto à necessidade de abrir mão de suas reservas de gás natural bolivianas surgiu a partir de comunicado feito hoje pela Agência Boliviana de Notícias. Segundo o comunicado do Ministério de Hidrocarbonetos, as empresas que assinaram contrato com o governo local para a exploração e produção de petróleo e gás não poderiam mais contabilizar estas reservas em seus balanços. "As reservas na Bolívia continuarão a ser contabilizadas de acordo com o contrato. Este contrato não prevê qualquer tipo de alteração nesta contabilização", disse Campos durante o chat.