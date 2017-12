Petrobras nega planos de comprar participação na russa Rosneft A Petrobras negou hoje que teria planos de comprar participação na petrolífera russa Rosneft. O jornal britânico The Business noticiou ontem que a Petrobras e Petronas, grupo da Malásia, estariam planejando comprar grandes participações na Rosneft. A petrolífera russa teria oferecido participações por aproximadamente US$ 700 milhões para as duas empresas como parte de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo o jornal. "A notícia sobre a Rosneft é falsa", declarou a assessoria de imprensa do presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. As informações são da agência Dow Jones.