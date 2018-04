Petrobras negocia hoje com Bolívia sobre refinarias O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, informou que está sendo realizada uma reunião hoje em La Paz, na Bolívia, para discutir a questão da nacionalização das duas refinarias da Petrobras naquele país. Segundo Rondeau, participam do encontro dirigentes da estatal brasileira na Bolívia e autoridades do governo boliviano. "Faz parte do processo em que a Petrobras vai apresentar a avaliação dela", disse Rondeau explicou que as duas refinarias da estatal brasileira na Bolívia, foram adquiridas em leilão, a preços de mercado. O presidente boliviano, Evo Morales, tem dito que seu governo é que definirá o valor da indenização a ser paga à Petrobras pela nacionalização das duas refinarias. "A tese é de que se encontre um ponto de equilíbrio dentro da lógica do mercado", disse o ministro.