Petrobras no ES atinge recorde de 104,3 mil barris de petróleo/dia A Petrobras acaba de informar por meio de nota enviada à imprensa que sua Unidade de Negócio de Exploração e Produção no Espírito Santo registrou novo recorde de produção, superando pela primeira vez em toda sua história a marca dos 100 mil barris de petróleo por dia. Segundo a Petrobras, no dia 20 de junho foram produzidos 104.375 barris. O aumento da produção, que estava no patamar de 75 mil barris de petróleo por dia, se deu pela entrada em operação do terceiro poço produtor interligado ao navio-plataforma FPSO Capixaba, no Campo de Golfinho. Dessa vazão recorde, 85% é de petróleo leve, de maior valor comercial para a Petrobras e para o País por seu efeito positivo na balança comercial. A expectativa da companhia é de que outros três poços produtores sejam interligados ao FPSO Capixaba ao longo do ano, o que proporcionará que sua capacidade total (100 mil barris por dia) seja alcançada até o final de 2006. Adicionalmente, com a entrada em produção da plataforma P-34, no Campo de Jubarte, Litoral Sul do Estado, prevista para o segundo semestre, somada à produção terrestre e à dos campos marítimos de Cação e Peroá, o Espírito Santo atingirá o patamar de 180 mil barris/dia, ainda neste ano.