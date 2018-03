Petrobras perde mais de 2%; Bovespa vai junto e cai 1,34% O índice Bovespa operava em baixa de 1,34% às 12h23, a 42.256 pontos. A Bolsa de Valores de São Paulo, que abriu o pregão de hoje em alta, não conseguiu sustentar a valorização com a forte queda dos preços do petróleo no mercado internacional, que por sua vez levou para baixo os preços das ações da Petrobras. As ações preferenciais da Petrobras perdiam 2,36% no horário acima, cotadas a R$ 45,49. A desvalorização acumulada em janeiro chega a quase 8%. As ações ordinárias eram negociadas em baixa de 1,89%, a R$ 50,33. No pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de petróleo para entrega em fevereiro despencava quase 3% esta manhã, negociado abaixo de US$ 55.