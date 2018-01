Petrobras planeja investir R$ 47,5 bilhões em 2007 A Petrobras estima atingir produção média de 2,5 milhões de barris de óleo equivalente (BOE) por dia no próximo ano. No Brasil, a estatal prevê produção média de 2,23 milhões de barris por dia em 2007. De acordo com o grupo, o rápido aumento em sua produção de petróleo e gás deverá vir, principalmente, dos quatro poços que devem entrar em operação na costa brasileira ao longo de 2007 - o que representa 720 mil barris por dia a mais em capacidade de produção. A Petrobras também divulgou planos de investir R$ 47,5 bilhões (US$ 21,2 bilhões) em 2007. Quase metade desse montante será destinado para exploração e produção no Brasil. As informações são da Dow Jones.