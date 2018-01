Petrobras pode perder exclusividade na oferta de GNL A carência de gás natural no Brasil ameaça tirar da Petrobras a exclusividade de investimentos na oferta de gás natural liquefeito (GNL) no País. Segundo o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, João de Nora Souto, uma empresa cujo nome não foi revelado - mas especula-se no mercado que seja a britânica BG - tem planos para a instalação de uma planta de regaseificação do GNL no Nordeste. Segundo ele, a principal vantagem oferecida é a redução no prazo de disponibilização deste investimento em relação ao projeto da Petrobras, previsto para 2009. "A necessidade de insumo para o funcionamento de usinas térmicas entre 2007 e 2008, no entanto, pode forçar uma antecipação do projeto. Se existe um investidor privado que oferece estas condições por que não aceitá-lo?", indagou o secretário, explicando que a empresa que procurou o governo teria interesse em entregar o produto já regaseificado para as distribuidoras. O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, frisou que a Petrobras detém a liderança neste projeto e dificilmente o investimento será tocado adiante por outra companhia. "O que pode ser desenvolvido no máximo é uma parceria", comentou. Para isso, o grupo investidor precisaria apenas obter autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para atuar neste segmento no país. Os investimentos, segundo técnicos do mercado, podem girar entre US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões, dependendo se a planta de regaseificação for fixa ou móvel, e considerando ainda a utilização de navios transportadores próprios e a instalação de um terminal de criogenia na fonte para liquefazer o gás. Paralelo a esta negociação, a Petrobras ainda está discutindo o modelo ideal de importação do gás liquefeito. Em um dos planos, que tem a maior chance de ser aprovado, a empresa que ficasse responsável pelo transporte do gás liquefeito também cuidaria da instalação da planta. Segundo Maurício Tolmasquim, da EPE, o plano é fechar um contrato de compra nos mesmos moldes do firmado com a Bolívia, de "take or pay", no qual a Petrobras paga pelo energético independente do consumo, por um longo prazo. Neste caso, a vantagem seria poder vender o combustível para grandes mercados consumidores, como os Estados Unidos, caso o GNL não seja consumido. O contrato de longo prazo é visto por técnicos do setor como a única alternativa para garantir o suprimento. O diretor da consultoria Gas Energy, Marco Aurélio Tavares, ex-executivo da Repsol para a América do Sul, alerta, por exemplo, para o fato de ser impossível contar com um mercado à vista de GNL para abastecer a demanda do país numa emergência. Já o presidente de Gás e Energia da Shell para o Cone Sul, Antônio Assumpção, destaca principalmente o efeito concorrencial do maior mercado consumidor de GNL, o americano, considerado importante também pela sua capacidade de pagamento. "O mercado americano é mega e se caracteriza por poder pagar o quanto for pela energia que consome. O quanto o mercado brasileiro estará disposto a pagar por este gás para ganhar uma disputa com os Estados Unidos?".