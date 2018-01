Petrobras pretende entrar no mercado chileno em 2007, diz jornal A Petrobras vai entrar no mercado de refino, comercialização e distribuição de combustível no Chile em 2007, de acordo com o jornal local Diário Financiero. A informação é atribuída ao ministro das Relações Exteriores Celso Amorim e ao embaixador do Brasil no Chile, Mário Vilalva. As duas autoridades conversaram com a imprensa na capital chilena, onde participam de uma conferência internacional de negócios. A petrolífera, que não tem grandes investimentos no Chile, planeja instalar postos de gasolina no país. "É claro que ainda estamos em um estágio inicial das conversações", afirmou o jornal citando Vilalva. Ele acrescentou que espera obter mais informações sobre o caso nas próximas duas semanas, durante viagem ao Brasil. Procurado, o executivo-chefe da Petrobras Chile, Rafael Fernandez, preferiu não fazer comentários sobre o assunto, acrescentou o periódico. Rumores sobre a entrada da Petrobras no mercado chileno surgiram periodicamente nos últimos três anos. No Chile, a estatal Empresa Nacional del Petróleo domina os mercados de exploração e produção de petróleo (upstream) e atacado, enquanto a Copec SA detém a maior fatia do mercado de refino, comercialização e distribuição (downstream). As informações são da Dow Jones.