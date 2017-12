Petrobras pretende iniciar cooperação com empresas de energia russas A Petrobras informou que vai dar início a negociações em torno de uma cooperação futura com as empresas de energia russas OAO Gazprom, Strony Trangas e OAO Rosneft, disse a petrolífera brasileira em comunicado divulgado na sexta-feira. Representantes da Petrobras e de companhias russas em reuniões recentes identificaram a construção de gasodutos, e exploração e produção de petróleo e gás em terra e em águas profundas e a armazenagem subterrânea de gás como áreas de interesse para a cooperação. A Petrobras negou, na semana passada, reportagens informando que estaria interessada em comprar uma fatia da Rosneft no IPO da companhia este mês. As informações são da Dow Jones.