Petrobras prevê aumentar em 119% sua produção externa até 2011 A Petrobras prevê aumentar sua produção no exterior em 119% até 2011, em relação ao ano passado. A companhia espera passar da média de 2005, de 259 mil barris de óleo equivalentes produzidos por dia, para 568 mil barris de óleo equivalentes por dia neste período. Em relação ao gás natural, o plano é ampliar a média de produção do ano passado de 96 mil barris de óleo equivalentes por dia para 185 mil barris de óleo equivalentes por dia, em 2011, já considerando as perdas na Bolívia e na Venezuela. A maior parte da produção de gás virá da Nigéria e dos Estados Unidos. A produção de petróleo e líquido de gás natural deve passar dos 163 mil barris de óleo equivalentes por dia, em média, registrados em 2005, para 383 mil barris de óleo equivalentes por dia. O diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, também destacou a meta de refino no exterior no período, de 499 mil barris de óleo equivalentes por dia. Além disso, a empresa espera alcançar naquele ano reservas de óleo, condensado e gás natural em outros países equivalentes a 3,6 bilhões de barris de óleo.