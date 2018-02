Petrobras prevê construir três novas refinarias até 2014 O diretor da área de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou hoje que a empresa terá concluído, até 2014, três novos projetos de refinarias previstos no plano de negócios 2007-2011. A refinaria do Nordeste, que terá sede em Pernambuco, receberá investimentos de US$ 2,8 bilhões, com capacidade para processar 200 mil barris por dia, sendo que 100 mil barris de óleo virão da Venezuela e a outra metade do Brasil. O projeto será feito em parceria com a PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo, e estará concluído em 2012. Costa afirmou que em janeiro será finalizado o projeto básico e, no segundo semestre de 2007, a Petrobras terá condições de iniciar a terraplenagem. Inicialmente, o investimento previsto era de US$ 2 bilhões, mas Costa explicou que o acréscimo de US$ 800 milhões deve-se tanto ao aumento de custos como ao fato de o projeto hoje estar mais detalhado. "Toda a decisão de investimento da Petrobras passa por algumas fases. Sendo a primeira de estudos; a segunda, o projeto conceitual; e a terceira, o projeto básico. Quanto mais avançadas as fases, melhor a nossa capacidade de previsão dos volumes e valores." A segunda refinaria a ser construída será a do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), com o projeto conceitual devendo ser concluído no final deste mês e a terraplenagem, iniciada no final de 2007. A expectativa de conclusão do empreendimento é também em 2012. Ainda em fase de estudos, a refinaria Premium será a última ser concluída, em 2014, com capacidade de processamento de 500 mil barris/dia. O empreendimento ainda não tem local definido para a sua construção. No plano de negócios da Petrobras está previsto um crescimento de 21% na capacidade de refino da estatal até 2011, chegando a 2,3 milhões barris/dia. Com a entrada destas três novas refinarias, a partir de 2015, a expectativa é de ampliar a capacidade para 3,2 milhões barris/dia. Para o Estado de São Paulo, a Petrobras tem reservado no seu plano de negócios US$ 10 bilhões, sendo que só na área de abastecimento serão investidos US$ 6,13 bilhões, com a maior parte dos recursos sendo direcionados para Revap (US$ 2,04 bilhões), Replan (US$ 1,29 bilhão) e Transpetro (US$ 1,49 bilhão). Investimento no exterior A Petrobras estima investir entre US$ 800 milhões e US$ 900 milhões na refinaria de Passadena, recém-adquirida nos Estados Unidos. No próximo mês, a empresa assinará o contrato de compra de 50% da refinaria com a americana Astra Oil. "Nossa intenção é dobrar a capacidade de processamento dos atuais 100 mil barris diários para 200 mil por dia", afirmou Costa. Além disso, os investimentos servirão para que a refinaria possa processar petróleo pesado do Brasil - algo entre 120 mil e 130 mil barris, segundo Costa. Com o aumento da capacidade das refinarias em processar óleo nacional, a Petrobras tem como meta agregar valor às exportações. "Nossa intenção é vender derivados com valor mais elevado no lugar do petróleo." O óleo brasileiro também tem cotação mais baixa no mercado internacional e, por isso, seu processamento, mesmo nas refinarias do exterior, garante uma margem maior para a Petrobras.