Petrobras produziu 1,81 mi de barris de óleo por dia em novembro A produção média de petróleo da Petrobras no Brasil manteve-se estável no mês de novembro, com relação ao mês anterior, na casa dos 1,813 milhão de barris por dia, informou hoje nota da empresa à imprensa. Se comparada ao mesmo mês em 2005, no entanto, a produção teve um acréscimo de 4,6%. Já a produção de gás natural dos campos nacionais, informou a estatal, foi de 43,734 milhões de metros cúbicos diários, refletindo estabilidade em relação ao mês anterior e ao mesmo mês do ano passado. A Petrobras também informou que o volume de petróleo e gás natural, em barris equivalentes (BOE), proveniente dos oito países onde a Petrobras mantém ativos de produção, chegou a 232,485 mil barris por dia em novembro. A produção exclusiva de petróleo pela Companhia no exterior atingiu 128.662 barris por dia. Considerando o total, a produção de petróleo e gás da Petrobras no Brasil e no exterior em novembro alcançou 2,321 milhões de barris de petróleo equivalente (BOE) por dia, refletindo um aumento de 2,4% sobre a produção do mesmo mês do ano passado, e mantendo-se estável em relação à de outubro de 2006. Considerando os campos nacionais, a produção de petróleo e gás natural em barris equivalentes foi de 2,089 milhões de barris por dia, 3,6% acima da registrada em novembro de 2005 e nos mesmos níveis registrados no mês passado.