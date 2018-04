Petrobras quer contratar plataforma clonada em 2 meses A Petrobras quer concluir em um prazo de dois meses a negociação para contratar a primeira plataforma clonada de sua história. Segundo estimativas do mercado, o contrato deve ficar em torno de US$ 1,2 bilhão e vai dispensar licitação. Por uma brecha na legislação, a Petrobras pode contratar sem realizar licitação uma plataforma que seja idêntica a projeto já existente. No caso, a P-56, que será destinada ao campo de Jubarte, na Bacia de Campos, será cópia fiel da P-51, que está sendo finalizada no estaleiro da Keppel Fels, em Angra dos Reis, e tem previsão para entrar em operação em fevereiro de 2008. "Em todos os projetos sempre avaliamos a possibilidade de replicar uma unidade já existente, porque isso dá um ganho em vários aspectos: prazo de contratação, curva de aprendizado, além, é claro, da economicidade do projeto. Infelizmente, as características específicas de cada campo dificultam esta prática de cópia de unidades", explicou o diretor da Área de Serviços da estatal, Renato Duque. A clonagem de uma plataforma - e a conseqüente redução do prazo de sua contratação sem processo licitatório, de um ano para cerca de três meses - foi a fórmula encontrada pela estatal para compensar os atrasos na entrada em produção da P-55 e P-57, que tiveram suas concorrência canceladas por conta de preços elevados apresentados pelos interessados na encomenda. A P-56 terá capacidade para produzir 180 mil barris por dia, entre o final de 2009 e início de 2010. O volume é apenas a metade do que a P-55 e P-57 iriam produzir juntas a partir de 2009, mas a estatal já estuda, segundo Duque, outros campos a serem antecipados pelo menos sistema. A idéia de clonar uma plataforma para acelerar a entrada em produção da P-56 para 2009, foi aprovada em reunião de diretoria da Petrobras em meados de março, como já havia antecipado a Agência Estado, e deverá ser divulgada em nota oficial hoje, data em que acontecem reuniões com os principais envolvidos na contratação: a Keppel Fels, Rolls Royce e Nuovo Pignone, empresas que serão responsáveis pelas novas obras. Segundo Duque, os contratos para a P-51 (que será a cópia da P-56) terão de ser completamente reavaliados e seus valores atualizados. Apesar de terem como ser reduzidos em parte por conta da eliminação das horas de elaboração de projeto, por exemplo, ele prevê que o valor final deverá aumentar devido ao reajuste dos preços de equipamentos e serviços no período, especialmente com relação ao custo do aço. A P-51 foi a primeira plataforma a ser integralmente construída no Brasil. Parte das obras de seu casco foram feitas nas instalações da Nuclep, em Itaguaí, e parte no estaleiro da Keppel. Atualmente, a unidade está passando pela fase da integração dos módulos de compressão de gás e geração de energia elétrica, construídos respectivamente pela Nuovo Pignone e pela Rolls Royce. No total, o valor da P-51 foi de US$ 650 milhões, além de cerca de US$ 300 milhões relativos aos módulos e ajustes no projeto.