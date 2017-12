Petrobras quer investir US$ 650 mi na Argentina até 2010 A Petrobras planeja investir US$ 650 milhões para expandir suas refinarias na Argentina durante os próximos quatro anos. O gasto faz parte de um plano de investimento de US$ 87,1 bilhões para 2007 a 2010 que a companhia anunciou há uma semana. A petrolífera brasileira pretende gastar cerca de US$ 450 milhões para expandir sua refinaria Lorenzo, na província de Santa Fe. Os outros US$ 200 milhões serão destinados a melhorias na refinaria Bahia Blanca, na província de Buenos Aires. A informação foi publicada na edição de hoje do jornal de negócios El Cronista e confirmada à agência Dow Jones por um porta-voz do grupo. A Petrobras quer aumentar sua produção de combustíveis, promover as melhorias necessárias para atender aos padrões governamentais e adaptar suas usinas de modo que elas possam refinar um petróleo mais pesado. A expectativa é de que as melhorias ampliem a capacidade de refino da Petrobras na Argentina de 68 mil barris por dia para 83 mil barris por dia. A previsão é que a produção de diesel aumente aproximadamente 35%. Novos padrões do governo aprovados em fevereiro exigem que as refinarias reduzam a quantidade de enxofre na gasolina prêmio de 300 partes por milhão para 10 partes por milhão até 2011. O enxofre contido na gasolina comum deve cair de 1.500 partes por milhão para 50 partes por milhão no mesmo período. As informações são da Dow Jones.