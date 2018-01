Petrobras reafirma que não haverá reajuste de combustível O diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou hoje que a estatal não vê espaço para ajustes nos preços dos combustíveis. "O último ajuste para cima foi em setembro de 2005. Desde então, não enxergamos espaços para mudanças", disse o executivo, durante a divulgação do plano diretor de dutos. Com a chegada do inverno na Europa e nos Estados Unidos, o preço do petróleo tende a subir, aumentando a pressão para reajuste dos derivados no mercado brasileiro. Assim, Costa afirmou que o preço não seria ajustado nem para cima e nem para baixo. Sobre a perspectiva de aumento da mistura de álcool na gasolina, Costa disse que a Petrobras não teria problemas para atender novas exigências, desde que o porcentual variasse entre 20% e 25%. "Precisaríamos apenas de um período para ajustar o estoque e a produção de gasolina", explicou.