Petrobras recebe aval para instalação no Golfo do México A Petrobras informou hoje que recebeu o aval dos órgãos reguladores norte-americanos para instalar um navio-plataforma nos campos de petróleo de Cascade e Chinook, no Golfo do México. Será a estréia deste tipo de embarcação, amplamente utilizada no Brasil, na mais concorrida bacia petrolífera do mundo. Os dois campos, que estão entre as principais apostas da estatal para a região, têm início de operações previsto para 2009. Segundo nota divulgada hoje, a Petrobras propôs, no plano de desenvolvimento da produção em Cascade e Chinook, a utilização de seis novas tecnologias ainda não usadas na região. O navio-plataforma - cujo nome técnico é FPSO, sigla em inglês para embarcação flutuante de produção, estoque e transferência de petróleo - usará um sistema de ancoragem desconectável, para ser deslocado para áreas seguras antes da chegada de furacões, comuns na região. No Brasil, há hoje 15 plataformas do tipo FPSO em operação - 14 pela Petrobras e uma pela Shell. Outras nove estão em construção. Nos campos de Cascade e Chinook, a embarcação será instalada a uma lâmina d'água (distância entre a superfície e o fundo do mar) de 2,5 mil metros. Os primeiros poços têm uma profundidade total de 8,2 mil metros, em uma nova província exploratória do Golfo do México, cenário de importantes descobertas recentes. Em Cascade, a Petrobrás é parceria da americana Devon Energy e, em Chinook, da francesa Total.