Petrobras: recompra de ações é "disciplina de caixa" O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, explicou hoje que a companhia pretende executar "disciplina de caixa" ao anunciar uma operação de recompra de suas ações. "Estamos fazendo todos os projetos de investimento que temos condições de executar e mesmo assim está sobrando caixa. Ao invés de deixar isso rendendo 5% a 6% ao ano, é melhor investir em algo que dê retorno ao investidor", afirmou o executivo, em entrevista à Agência Estado. Na avaliação da companhia, os papéis estão sendo negociados a valores baixos e, por isso, a recompra neste momento representa um bom investimento. Como efeito esperado, está um aumento no preço das ações no médio prazo, uma vez que os dividendos serão distribuídos entre um contingente menor de acionistas. Segundo Barbassa, a empresa tem hoje uma acumulação de caixa de US$ 10 bilhões.