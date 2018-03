Petrobras reduz preço do gás boliviano em 3,7% O preço do gás natural boliviano vendido pela Petrobras às distribuidoras de gás canalizado está mais barato em 3,7% desde o início de janeiro, de acordo com fontes do mercado. Com isso, o milhão de BTU (unidade britânica que mede o poder calorífico do energético) passou de US$ 5,47 para US$ 5,28. O repasse da queda ao consumidor, porém, depende do calendário de revisões tarifárias de cada Estado. Em São Paulo, Comgás e Gás Natural SPS terão suas tarifas revistas em maio. A redução dos preços segue a fórmula contratual de reajustes prevista no contrato de importações da Bolívia, que calcula, a cada três meses, um novo preço para o gás com base nas variações internacionais do preço do petróleo e alguns derivados. Não há qualquer relação com as negociações pela revisão do contrato, que ainda estão em curso e devem ter nova etapa amanhã, quando está prevista a chegada ao Rio do ministro boliviano dos Hidrocarbonetos, Carlos Villegas, para discutir, entre outros temas, as hidrelétricas do Rio Madeira. O reajuste para baixo interrompe uma série de sete aumentos consecutivos no valor do insumo, iniciada no segundo trimestre de 2005. O gás boliviano é distribuído nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País. A pequena redução, em dólar, reflete a queda do preço do petróleo no quarto trimestre de 2006. Na ocasião, o item era cotado na casa dos US$ 60, enquanto no trimestre anterior o barril chegou a ser negociado na casa dos US$ 70, aproximando-se dos US$ 80 em julho. Com isso, o preço da commodity de gás passou para US$ 3,57 por milhão de BTU, com queda de 5%. A redução no preço final, porém, não foi mais acentuada porque o custo de transporte registrou alta de 0,4%, na casa de US$ 1,71 por milhão de BTU. O valor deste componente não é definitivo, já que o porcentual foi calculado sobre uma base provisória do índice de inflação norte-americana. ?O aumento de 0,4% foi calculado sobre novembro. Acontece que em dezembro a inflação já foi mais elevada. O número definitivo sairá apenas em abril?, explica uma fonte. (Colaborou Nicola Pamplona)