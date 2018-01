Petrobras retira marca EBR de postos de gasolina da Bolívia A Petrobras Bolívia iniciou hoje a retirada da marca EBR (de Empresa Boliviana de Refino) dos postos de gasolina com os quais a empresa tinha contrato. A companhia decidiu sair do varejo de combustíveis depois de perder, no dia 1º de julho, o direito de atuar na área de distribuição, que virou monopólio da estatal local YPFB. Desde 2005, a Petrobras Bolívia planejava mudar a marca EBR para Petrobras nos postos bolivianos, mas a decisão ficou em suspenso em razão da possibilidade de saída da distribuição. A companhia não informou o que será feito com os postos que já têm a marca Petrobras. Segundo nota distribuída na Bolívia, a retirada da marca EBR será concluída em 45 dias.