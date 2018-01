Petrobras retoma produção da plataforma P-26 A Petrobras retomou ontem a produção de 35 mil barris diários da plataforma P-26, localizada no Campo de Marlim, na Bacia de Campos (RJ). De sexta para sábado, a plataforma inclinou-se por falhas no sistema digital que mantém o seu equilíbrio. Isso obrigou a paralisação da produção no local, segundo informações do diretor de exploração e produção da estatal, Guilherme Estrella, que participa do seminário Melhores Práticas de Divulgação de Informações, promovido pela Petrobras. Segundo executivo, o problema já foi solucionado. Técnicos da Petrobras realizaram a intervenção manual no sistema e estabilizaram a plataforma. Uma averiguação na infra-estrutura de produção foi realizada para impedir que a P-26 inclinasse novamente. "Nada foi constatado e a plataforma retomou a produção no domingo", explicou Estrella.