Petrobras sobe após anúncio de recompra de ações As ações da Petrobras operam com boa alta desde a abertura, em dia de vencimento de opções sobre ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e, também, após anúncios relevantes feitos pela empresa na noite de sexta-feira. Por volta das 12h03, as ações preferenciais (PN) da Petrobras avançavam 2,22%, com giro financeiro de R$ 165 milhões. Já a bolsa paulista subia 0,92%, aos 43.996 pontos. Sexta-feira, com os mercados fechados, a petrolífera anunciou a recompra de 4,9% das ações preferenciais em circulação nas bolsas de valores por considerar o preço dos papéis defasado, em vista do crescimento previsto para a companhia. A maior parte das ações PN da estatal brasileira é negociada nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York, Buenos Aires e Madri.