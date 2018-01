Petrobras tem lucro recorde de R$ 25,9 bilhões em 2006 A Petrobras registrou lucro líquido recorde de R$ 25,919 bilhões em 2006, uma alta de 9% sobre os R$ 23,725 bilhões do ano anterior. Em comunicado ao mercado, a empresa diz que obteve receita bruta de R$ 205,403 bilhões, com alta de 15%, e receita líquida de R$ 158,239 bilhões, com aumento de 16%. O lucro operacional antes do resultado financeiro, da equivalência patrimonial e dos impostos cresceu 6%, para R$ 42,237 bilhões, e o resultado financeiro ficou em R$ 1,332 bilhão negativo, com recuo de 53%. O lucro líquido por ação aumentou 9%, de R$ 5,41 para R$ 5,91. A margem bruta da Petrobras em 2006 foi de 40%, ante 44% no ano anterior, e a operacional passou de 29% para 27%. A margem líquida passou de 17% para 16%. A companhia registrou Ebitda de R$ 52,061 bilhões em 2006, um aumento de 9%. As informações são consolidadas. A margem Ebitda passou de 35% para 33%. No comunicado, a Petrobras também destaca o nível recorde de investimentos realizados no ano passado, de R$ 33,686 bilhões.