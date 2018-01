Petrobras tem lucro recorde no acumulado até setembro A Petrobras registrou lucro líquido consolidado de R$ 7,085 bilhões no terceiro trimestre, o que representa um aumento de 26% sobre os R$ 5,632 bilhões apurados em igual período de 2005. No acumulado de nove meses, o lucro da estatal foi recorde, de R$ 20,719 bilhões, com alta de 33% ante os nove primeiros meses de 2005. A receita líquida no trimestre atingiu R$ 43,363 bilhões, crescimento de 21% sobre o terceiro trimestre de 2005. O lucro operacional antes do resultado financeiro recuou 2%, para R$ 10,303 bilhões. A despesa financeira líquida subiu 4%, para R$ 674 milhões. A geração de caixa, medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações), cresceu 4% no terceiro trimestre, para R$ 12,912 bilhões. Os dados são consolidados e conforme a legislação societária brasileira.