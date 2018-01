Petrobras vai explorar petróleo no Paquistão A Petrobras adquiriu uma participação num bloco exploratório no Paquistão. Em nota enviada hoje à imprensa, a empresa informou que assinou contrato com a Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL), para exploração do bloco offshore "G", localizado na bacia Indus offshore, ainda bastante inexplorada, com apenas 11 poços perfurados. Com área de aproximadamente 7,4 mil quilômetros quadrados em águas com dois mil metros de profundidade, o bloco está a cerca de 200 quilômetros de Karachi, a maior cidade paquistanesa. A Petrobras terá 50% de participação, ficando os demais 50% com a OGDCL, empresa estatal do País. Segundo a nota, o compromisso assumido pela estatal é realizar estudos geológicos e geofísicos que permitam uma completa modelagem do sistema petrolífero da área, com opção de saída antes de perfurar um poço. A entrada no Paquistão foi motivada pelo potencial exploratório da bacia Indus offshore. Além disso, informou a nota, quando esteve no Brasil, em 2005, o presidente Pervez Musharraf manifestou interesse em ter a Petrobras como parceira na atividade exploratória offshore, devido à prioridade do Paquistão em descobrir reservas de óleo e gás natural.