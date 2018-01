Petrobras vai perfurar 4 poços na região da floresta amazônica A Petrobras vai perfurar quatro novos poços de petróleo na região da floresta Amazônica em 2007, afirmou o diretor de produção e exploração da companhia, Guilherme Estrella. A perfuração ocorrerá no oeste da Bacia do Solimões, onde a Petrobras tem uma unidade de produção chamada Urucu. Atualmente, a companhia produz cerca de 55 mil barris de petróleo leve e mais de 8 milhões de metros cúbicos de gás por dia na localidade. "Esperamos encontrar mais hidrocarbonetos na região", disse Estrella em um jantar da companhia realizado ontem. Ele disse que a empresa já encontrou gás não associado em dois campos, Juruá e São Mateus. "Vemos os campos como uma reserva de gás da época em que os depósitos de Urucu estavam diminuindo", afirmou o diretor. A Petrobras está construindo um gasoduto entre Urucu e Manaus e planeja construir outro entre Urucu e Porto Velho. Os campos de Juruá e São Mateus foram descobertos há mais de 30 anos, mas a localização remota impediu a produção no local. Os campos se estendem por uma área de mais de 200 quilômetros. No passado, grupos de defesa ambiental já questionaram a presença da Petrobras no meio da floresta amazônica e batalhas judiciais adiaram, por anos, a construção do gasoduto Urucu/Porto Velho. Organizações não governamentais (ONGs) e grupos indígenas dizem que o gasoduto pode abrir um corredor destrutivo na região e atrair fazendeiros, madeireiras e assentamentos. Segundo Estrella, só faz sentido produzir em Juruá e São Mateus quando o gasoduto até Porto Velho estiver pronto. As informações são da Dow Jones.