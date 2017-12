Petrobras vai recomprar até US$ 1 bi em títulos externos A Petrobras vai recomprar até US$ 1 bilhão em títulos emitidos no exterior, visando reduzir dívidas e aproveitar o momento de forte fluxo de caixa. A Petrobras International Finance Corporation (Pifco), subsidiária da petrolífera, deve lançar oferta de recompra de cinco séries de notas com vencimentos entre 2008 e 2018. As cinco emissões em questão são: notas com vencimento em 1º de abril de 2008 e rentabilidade 12,375% ao ano; 9 de maio de 2008 (9,875%); 6 de julho de 2011 (9,75%); 2 de julho de 2013 (9,125%) e 10 de dezembro de 2018 (8,375%). Se a Petrobras receber ofertas de mais do que US$ 1 bilhão em bônus, a companhia dará preferência de recompra para os papéis de curto prazo. A oferta é administrada pelo Morgan Stanley & Co. e o UBS Securities. A operação deve expirar em 24 de julho, a menos que seja estendida ou encerrada com antecedência, acrescentou a empresa. As informações são da Dow Jones.