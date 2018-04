Petrobras vai responder ao Cade sobre medida cautelar A Petrobras divulga nota em conjunto com o grupo Ultra e Braskem informando ao mercado que está preparando resposta ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), sobre a posição contrária à compra da Ipiranga, emitida ontem pelas Secretarias de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, e de Direito Econômico (SDE). Segundo a nota, as compradoras da Ipiranga comunicam que, em cumprimento à medida cautelar proferida pelo Cade, que indica a reversibilidade da compra, "já iniciaram avaliações e coleta de informações a serem submetidas ao Cade, demonstrando que a operação beneficiará o setor petroquímico brasileiro em sua competitividade e consolidará o mercado de distribuição de combustíveis sem prejuízo ao consumidor". Ainda de acordo com o comunicado, a Medida Cautelar não afeta o processo de fechamento da operação de aquisição do grupo Ipiranga. Mesmo assim, as empresas informam que respeitarão as determinações estabelecidas pelo Cade, entre elas o impedimento de participarem da deliberação, negociação, discussão e reunião que tratem de aspectos comerciais e estratégicos das empresas adquiridas, ou ainda que os ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga e os ativos Petrobras permaneçam em unidade juridicamente independente, incluindo a manutenção da linha de produtos, marca e de rede própria de distribuição. A medida cautelar também prevê que as decisões relativas ao desenvolvimento de negócios da Copesul preservem o valor econômico dos ativos petroquímicos. O descumprimento de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, declarado pelo plenário do Cade, será punido com multa diária, que será inscrita em dívida ativa, de cem mil Ufirs, por item desrespeitado, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais cabíveis, além da execução judicial da presente decisão, que constitui título executivo extrajudicial para todos os fins de direito.