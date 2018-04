Petrobras vai testar uso de etanol em termelétrica A Petrobras deve iniciar dentro de três meses testes para operar uma unidade termelétrica com etanol, afirmou à agência de notícias Dow Jones o diretor de abastecimento da companhia, Paulo Roberto Costa. A empresa promoverá testes na termelétrica de Seropédica, unidade de 350 megawatts próxima ao Rio de Janeiro, que atualmente utiliza gás natural. O uso do etanol "pode ser uma alternativa quando houver problemas com gás natural", disse Costa. O Brasil tenta ser menos dependente do fornecimento de gás da Bolívia. O instável país andino fornece, atualmente, metade das necessidades de gás brasileiras. Em breve, o Japão também testará o uso do etanol em unidades termelétricas, segundo Costa. A Petrobras e o país asiático negociam contratos de longo prazo para exportação de etanol, primeiramente como aditivo para combustíveis. Mas o uso do etanol em termelétricas também teria grande potencial, segundo o diretor de abastecimento. "O Japão está tentando diversificar suas fontes de energia", disse Costa. A Petrobras espera fornecer ao Japão entre 2,5 bilhões e 3 bilhões de litros de etanol em 2011, afirmou o executivo. As informações são da Dow Jones.