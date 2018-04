Petróleo abandona queda e volta a subir em Londres e NY Os contratos futuros de petróleo reverteram as perdas e avançam em território positivo nas transações do sistema eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex/Globex), depois de terem recuado brevemente abaixo de US$ 60,00 o barril durante a noite. Os futuros de petróleo Brent também se recuperaram no sistema eletrônico da ICE Futures, em Londres. O petróleo está "oscilando em alta e baixa, entre território positivo e negativo, enquanto o mercado digere os ganhos e as perdas dos últimos dois dias", disse a TFS Energy. Na quarta-feira, o petróleo subiu em reação à queda dos estoques comerciais norte-americanos e, na quinta-feira, devolveu os ganhos. Às 10h28 (de Brasília), na Nymex/Globex, os contratos de petróleo para dezembro registram um ganho de 0,48% a US$ 60,65 o barril, depois de terem registrado uma mínima hoje a US$ 59,85. Na ICE Futures, os contratos de petróleo Brent subiam 0,48% a US$ 61,06 o barril. As informações são da Dow Jones.