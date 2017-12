Petróleo abre em alta de 1,65%, e barril vale US$ 72,55 O contrato futuro de petróleo com vencimento para julho abriu em alta de 1,65%, com o barril a US$ 72,55, na New York Mercantile Exchange (Nymex). O petróleo é influenciado por informações de que os países do Movimento Não-Alinhado declarou apoio ao Irã em sua disputa com os EUA para desenvolvimento de energia nuclear. Às 11h23, o contrato subia 1,03% (US$ 72,40).