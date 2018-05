Petróleo acentua alta após relatos sobre Suez, no Egito

Embora o Egito não seja um grande produtor de petróleo, cerca de 3 milhões de barris por dia de petróleo bruto transitam pelo Canal de Suez e pelo oleoduto SUMED, que vai do terminal de Ain Sukhna, no Golfo de Suez, até o terminal de Sidir Kerir, no litoral do Mar Mediterrâneo.

Às 8h27 (de Brasília), o brent para agosto subia 0,94% na ICE, para US$ 106,53 por barril, depois de atingir a máxima intraday de US$ 107,34 por barril, e o contrato para agosto negociado na Nymex avançava 0,54%, para US$ 101,79 por barril. Fonte: Dow Jones Newswires.