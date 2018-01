Petróleo acentua alta com ameaça de ataques na Nigéria A queda da taxa de desemprego nos EUA para o menor nível desde antes dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e a ameaça de ataques às unidades de produção da Nigéria intensificam a alta dos futuros do petróleo. Às 13h59, o contrato para dezembro subia 1,73%, para US$ 58,90 por barril, na sessão regular da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). "As notícias vindas da Nigéria estão impulsionando o mercado e embutindo um prêmio de risco nos preços antes do fim de semana. Mas, se nada ocorrer, os preços devem, provavelmente, cair na segunda-feira", disse o analista da Alaron Trading Corp, Phil Flynn, de seu escritório em Chicago. E-mail distribuído esta manhã pelo Movimento de Emancipação do Delta do Níger ameaçava as companhias que operam naquela região rica em petróleo na Nigéria a deixarem a área em 72 horas ou enfrentarem os riscos de ataques. O e-mail confirmou um alerta feito mais cedo pela Embaixada dos EUA na Nigéria, segundo o qual grupos militantes do país pretendiam realizar ataques coordenados contra até 20 unidades do maior produtor de petróleo da África dentro de alguns dias. Segundo o Movimento de Emancipação do Delta do Níger, os insurgentes pretendiam realizar uma série de ataques em uma operação chamada "Operação Novembro Negro". No entanto, o analista Addison Armstrong, da TFS Energy Futures, em Stamford (Connecticut), avaliou que as notícias da Nigéria despertaram uma reação, de certa maneira, fraca, o que evidencia a percepção de que o potencial de alta dos preços da commodity seguem limitados no curto prazo. Mas o mercado recebeu um impulso mais intenso com a queda da taxa de desemprego nos EUA para 4,4%, o que era interpretado como um sinal antecedente de ampliação da demanda por derivados. "Os números recentes de demanda fraca da China e preocupações sobre o esfriamento da demanda por energia dos EUA vinham despertando a preocupação de queda geral da demanda, mas o dado de hoje gerou um contraponto a essa percepção", disse o analista da Fimat USA Mike Fitzpatrick, de Nova York. As informações são da Dow Jones.