Petróleo acentua queda após dados de estoques O preço do petróleo acentuou a queda logo após a divulgação dos dados de estoques da commodity e de derivados nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Energia do país, os estoques de petróleo cresceram 700 mil barris na semana e os estoques de gasolina subiram em 4 milhões de barris. O contrato de petróleo com vencimento em março negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) cedia às 13h58 (de Brasília), 2,29%, para US$ 53,78 por barril. Por volta das 13 horas (de Brasília), antes da divulgação dos dados, a perda era de 0,82%. Na ICE Futures, em Londres, o contrato de mesmo vencimento recuava 1,98%, para US$ 54,01.