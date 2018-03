Petróleo afeta Bovespa, que fecha com perda de 0,60% A forte queda do petróleo e o desempenho negativo das Bolsas de Nova York interromperam a recuperação da Bolsa de Valores de São Paulo, e o Ibovespa, principal índice, fechou em baixa de 0,60%, aos 42.477 pontos. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril fechou com perda de 3,37%, cotado a US$ 50,48, influenciado por relatórios divulgados no início da tarde apontando aumento acima do esperado nos estoques do óleo e da gasolina. As ações preferenciais da Petrobras, papéis de maior peso no Ibovespa, chegaram a subir mais de 1%, mas encerraram com desvalorização de 1,61%, a R$ 43,35, por causa da forte queda do petróleo. Em Nova York, o índice Nasdaq, da Bolsa eletrônica, caía 1,54% às 18h08 (de Brasília), refletindo em boa parte a decepção dos investidores do setor de tecnologia com as previsões pessimistas feitas pela Apple. Ontem à noite, ao informar crescimento de 78% em seu lucro líquido no trimestre terminado em dezembro, a fabricante do iPod previu receitas menores do que as esperadas anteriormente. O índice Dow Jones operava em queda mais discreta, de 0,17%. Na máxima, atingida quando o Dow Jones ainda avançava, o Ibovespa recuperou o patamar dos 43 mil pontos, ao subir 1,56%. O giro financeiro foi elevado, totalizando R$ 3,23 bilhões.