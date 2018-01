Petróleo ajusta-se em alta à espera de dados Os contratos futuros do petróleo operam sustentados, invertendo a direção de ontem, quando caíram às mínimas em um mês. O ajuste acontece diante da expectativa com os números sobre a variação dos estoques de petróleo norte-americanos na semana passada. A previsão dos especialistas é de queda, em média, de 1,32 milhão de barris na semana passada no nível dos estoques norte-americanos de petróleo; alta de 590 mil nos estoques de gasolina e elevação de 220 mil nos estoques de destilados. Operadores dizem que caso os números sobre os estoques de petróleo contrariem as projeções dos analistas, os investidores da ponta de venda poderão sentir-se inclinados a testar o importante suporte de US$ 60,00 o barril. Isso porque as preocupações com a possibilidade de baixa demanda durante o inverno no Hemisfério Norte, que continua ameno, continuam direcionando o mercado. Mas, ao mesmo tempo, asseguram haver forte sustentação dos preços neste nível, com a perspectiva de corte em fevereiro da produção de petróleo dos países membros da Opep, da disputa entre o Irã e o Ocidente e da contínua violência na Nigéria. Às 10h27 (de Brasília), o contrato de fevereiro subia 0,55% para US$ 60,67 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) eletrônica; na plataforma ICE, em Londres, o contrato de mesmo vencimento avançava 0,59% para US$ 60,88 o barril. As informações são da Dow Jones.