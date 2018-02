Petróleo amplia alta e supera US$ 75 em NY e Londres A revelação pela Valero Energy de que fará manutenções não planejadas em duas de suas refinarias, incluindo a interrupção de um reator químico na unidade de Norco, deu mais um argumento para compras de contratos futuros de petróleo, que acentuaram a alta. Ao mesmo tempo, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, rejeitou a resolução da ONU que fixou o dia 31 de agosto como prazo máximo para o país interromper o enriquecimento de urânio. Por volta das 12h30, o contrato para setembro do petróleo bruto subia 0,94%, para US$ 75,10 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), após já ter atingido US$ 75,45, na cotação máxima do dia até então. Na Bolsa Internacional de Commodities (ICE, de Londres), o contrato com mesmo vencimento operava a US$ 76,05, com valorização de 0,90%, depois já ter sido cotado a US$ 76,58. As informações são da Dow Jones.