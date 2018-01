Petróleo amplia alta em NY após dados de estoques Os contratos de petróleo ampliaram a alta em Nova York às 13h30 (de Brasília), em reação aos níveis dos estoques de petróleo e derivados nos Estados Unidos, divulgados no horário citado. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato de petróleo com entrega em março subia 1,65%, a US$ 59,85 por barril, na máxima cotação do dia. Cinco minutos antes, o contrato subia 0,88%, a US$ 59,40. O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgou que os estoques de óleo de calefação, muito requisitados no Nordeste dos EUA no inverno local, caíram 1,9 milhão de barris na semana até 2 de fevereiro. O mercado está de olho nos níveis desses estoques por causa das previsões de baixas temperaturas na América.