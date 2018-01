Petróleo amplia queda, cotado abaixo de US$ 60 em NY Os contratos futuros de petróleo com vencimento em abril senão negociados no início desta tarde abaixo de US$ 60,00 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), com os investidores em rota de fuga de uma série de commodities, em razão das preocupações sobre a economia global. As perdas se exacerbavam com as pré-ordens de vendas de "stop loss" (para prevenção de prejuízos) desencadeadas após o rompimento do nível de US$ 60. Às 14h39, o contrato de abril caía 3,15%, a US$ 59,70 por barril, na Nymex. O contrato do cobre para três meses recuava 2,16%, a US$ 5.890,00 por tonelada, na Bolsa de Metais de Londres (LME, na sigla em inglês). O contrato do níquel para três meses despencava 4,14%, a US$ 39,400 por tonelada. O chumbo para três meses recuava 2,9%. As informações são da Dow Jones.