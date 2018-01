Petróleo atinge o menor preço em 2 semanas em NY O petróleo caiu abaixo de US$ 57,00 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), pela primeira vez em duas semanas. Na mínima, o contrato para março atingiu US$ 56,75 o barril, o menor preço desde 31 de janeiro. Às 13h19 (de Brasília), o contrato do petróleo com entrega para março negociado no pregão viva-voz da Nymex caía 1,93%, para US$ 56,88 o barril. Em Londres, o contrato de março recuava 1,76%, para US$ 56,43 o barril. A pressão de venda antecede a divulgação dos números sobre os estoques de gás natural, prevista para as 13h30 (de Brasília). A previsão dos economistas é de que os estoques tenham recuado 253 bilhões de pés cúbicos na semana passada, ante uma queda de 224 bilhões de pés cúbicos na semana anterior. As informações são da Dow Jones.