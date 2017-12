Petróleo atinge recorde de US$ 75,70 o barril em NY Os contratos futuros de petróleo registram forte valorização hoje, deixando de lado o movimento de baixa do início do dia e atingindo novos preços máximos históricos. Às 9 horas, o contrato para agosto subia 0,61%, para US$ 75,60 por barril, no sistema eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex - New York Mercantile Exchange). O contrato chegou a valer US$ 75,70, segundo as cotações da Comstock, o que configura uma nova máxima recorde nas negociações diárias. O recorde de fechamento é de quarta-feira, com o barril a US$ 75,19. Na ICE Futures Exchange, o petróleo Brent para agosto avançava 1,19% às 8h55, a US$ 74,97 por barril. As informações são da Dow Jones.