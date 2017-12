Petróleo atinge US$ 75 com ataque de Israel no Líbano Os contratos de petróleo com vencimento em agosto tocaram a marca de US$ 75,00 o barril brevemente depois de Israel ter lançado um ataque aéreo, com invasão por terra, no sul do Líbano, em resposta à captura de dois soldados israelenses por tropas do Hezbollah. Contudo, logo depois de atingir a máxima intraday (durante o dia), os futuros de petróleo recuaram para ao redor de US$ 74,80. Às 14h55 (de Brasília), os contratos de petróleo para agosto estavam a US$ 74,70 o barril, alta de US$ 0,54 (0,73%), na Bolsa de Valores de São Paulo (Nymex). As informações são da Dow Jones.