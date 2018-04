Petróleo avança mais de 1% em Londres e NY Os contratos futuros de petróleo estão em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), numa sessão volátil, de poucos negócios. Às 13h04 (de Brasília), o contrato do West Texas International subia 1,41% para US$ 65,98 o barril para entrega em junho, depois de ter caído a US$ 64,58 na mínima do dia. Os ganhos se seguem às notícias que a Arábia Saudita desbaratou um plano avançado de ataque terrorista aos campos de petróleo do país. Na ICE, em Londres, o contrato de petróleo para junho acelerava 1,02%, a US$ 68,34 por barril. Segundo o Ministério do Interior saudita, a polícia prendeu 172 militantes islâmicos prontos para praticar atentados no país, alguns dos quais treinados em pilotagem no exterior para poder atacar com aviões campos petrolíferos, anunciou hoje o Ministério do Interior. Em comunicado, o ministério afirmou que os detidos, que se organizavam em sete células, planejavam promover ataques suicidas contra "figuras públicas, instalações petrolíferas, refinarias e zonas militares". Havia também a intenção de invadir prisões e libertar prisioneiros. As informações são da agência Dow Jones.